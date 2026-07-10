Туреччина завершує продаж своїх російських систем ППО С-400 країнам Перської затоки і розблоковує шлях до купівлі американських винищувачів F-35.

Про це написало видання Hurriyet у п’ятницю, 10 липня.

Таким чином Анкара може вийти з-під санкцій США у межах Закону про протидію супротивникам Америки (CAATSA). Цей закон, ухвалений у 2017 році, зобов’язує уряд Сполучених Штатів накладати жорсткі економічні та політичні обмеження насамперед на Росію, Іран та Північну Корею.

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Проте під санкції потрапила і Туреччина — через те, що у придбала у РФ системи протиповітряної оборони С-400. Угоду було укладено у вересні 2017 року, а фактичне постачання перших систем С-400 почалося у липні 2019-го.

Ймовірними покупцями російських систем називають Об'єднані Арабські Емірати та Катар.

Обидві ці країні почали шукати альтеративні шляхи убезпечення від ударів: зокрема на ОАЕ вплинули атаки з боку Ірану, а на Катар — з боку Ізраїлю. У вересні 2025 року ізраїльські військові вдарили по лідерах терористичного угруповання ХАМАС у столиці Катару, причому ціллю операції став житловий комплекс урядового кварталу Лектайфія. Розгорнуті в Катарі ракети-перехоплювачі Patriot (поставлені США) тоді не активувалися через конфігурації програмного забезпечення, які автоматично ідентифікують Ізраїль як дружню державу.

Як зауважує видання, позбавляючись російського обладнання, Анкара відновлює переговори щодо американських винищувачів F-35 та забезпечує поставки критично важливих компонентів двигунів для власної програми бойових літаків KAAN.

У 2018 році Сенат США схвалив законопроєкт, який передбачав заборону на продаж Туреччині винищувачів F-35 через домовленості Анкари з Москвою про постачання систем ППО С-400.

У лютому 2024 року в Білому домі заявляли, що США готові відновити програму переходу Туреччини на винищувачі F-35, але лише після того, як Анкара відмовиться від використання російських ЗРК С-300 та С-400.