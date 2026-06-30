Ердоган заявив Мерцу про підготовку до відновлення переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що Анкара продовжує працювати над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією.

Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.



За словами турецького лідера, Туреччина й надалі докладає дипломатичних зусиль для досягнення тривалого миру та активізації переговорів між сторонами.



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Під час розмови Ердоган і Мерц також обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Німеччиною, а також актуальні регіональні й міжнародні питання.

Крім того, президент Туреччини заявив, що на майбутньому саміті НАТО в Анкарі очікує демонстрації сильної політичної волі союзників щодо зміцнення європейської оборони в межах Альянсу та збереження трансатлантичної єдності.