Над Туреччиною збили вже четверту балістичну ракету, запущену Іраном

Балістична ракета, випущена з Ірану , увійшла в повітряний простір Туреччини, де була знешкоджена за допомогою систем протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутих у Східному Середземномор'ї.

Про це у понеділок, 30 березня, повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

Це вже четвертий випадок, коли балістичні ракети з Ірану потрапляють у повітряний простір Туреччини.

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18 березня Міноборони Туреччини оголосило про намір розгорнути додатковий комплекс протиповітряної оборони Patriot в країні.

4 березня Міноборони Туреччини заявило, що сили НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік турецького повітряного простору. Іран заперечував запуск ракет у бік «дружньої країни».

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде застосовувати 5 статтю після збиття іранської ракети у Туреччині.

9 березня Міноборони Туреччини знову повідомило, що сили НАТО знешкодили ще одну балістичну ракету, яка була запущена з Ірану.

10 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що порушення повітряного простору країни не можна виправдати жодною причиною.

Третій випадок збиття іранської ракети стався 13 березня.