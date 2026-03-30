Над Туреччиною збили вже четверту балістичну ракету, запущену Іраном

30 березня, 18:26
Іранські ракети знову порушили повітряний простір Туреччини (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Іранські ракети знову порушили повітряний простір Туреччини (Фото: REUTERS/Tyrone Siu)

Балістична ракета, випущена з Ірану, увійшла в повітряний простір Туреччини, де була знешкоджена за допомогою систем протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнутих у Східному Середземномор'ї.

Про це у понеділок, 30 березня, повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

Це вже четвертий випадок, коли балістичні ракети з Ірану потрапляють у повітряний простір Туреччини.

Реклама

Читайте також:
В ОАЕ офіційно вимагають компенсації від Ірану за атаки на населення та цивільну інфраструктуру

18 березня Міноборони Туреччини оголосило про намір розгорнути додатковий комплекс протиповітряної оборони Patriot в країні.

4 березня Міноборони Туреччини заявило, що сили НАТО збили балістичну ракету, яка була запущена з Ірану та рухалася у бік турецького повітряного простору. Іран заперечував запуск ракет у бік «дружньої країни».

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс не буде застосовувати 5 статтю після збиття іранської ракети у Туреччині.

Читайте також:
ЗМІ повідомили подробиці збиття іранської балістичної ракети, яка летіла в бік Туреччини

9 березня Міноборони Туреччини знову повідомило, що сили НАТО знешкодили ще одну балістичну ракету, яка була запущена з Ірану.

10 березня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що порушення повітряного простору країни не можна виправдати жодною причиною.

Третій випадок збиття іранської ракети стався 13 березня.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Іран Туреччина НАТО війна США в Ірані Балістичні ракети

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies