У Туреччині дрон врізався в дерево і вибухнув, місцеві ЗМІ заявили, що він український

Поблизу турецького прибережного міста Трабзон безпілотник врізався в дерево та вибухнув. За інформацією фахівців, він містив близько 5 кілограмів вибухівки.

Про це повідомив 1 липня телеканал CNN Turk.

Канал також навів слова технічних експертів, що почали працювати на місті інциденту. Вони стверджують, що це був український дрон.

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Місцеві мешканці зазначили, що інцидент з безпілотником стався близько 05:20 1 липня.

Трабзон розташований на узбережжі Чорного моря на північному сході Туреччини, відстань від української Одеси становить близько 800 кілометрів.

У травні турецькі ЗМІ повідомляли про падіння невідомого безпілотника у місті Самсун. Тоді місцеві жителі, які прокинулися від гуркоту, спочатку подумали, що це вибух газу, а одна з жінок заявила, що в неї сталася панічна атака.

Інцидент з дроном у травні стався і у Греції. 7 травня поблизу острова Лефкада в Іонічному морі виявили дрон, який нібито містив понад 100 кілограмів вибухівки.

Деякі грецькі ЗМІ написали, що знайдений безпілотник був схожий на український морський дрон класу Magura. Однак компанія-виробник UForce заперечила, що в Греції знайшли один з її дронів.

У червні Афіни заявили про офіційний дипломатичний демарш Києву через БпЛА, знайдений біля узбережжя Греції. МЗС України перепросило за інцидент і наголосило, шо він «став наслідком обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України»,