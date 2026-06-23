НАТО підняло F-35 для супроводу російських ядерних бомбардувальників Ту-160 над Норвезьким морем

23 червня, 18:54
Винищувачі НАТО F-35 супроводжували російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160 (Фото: Скриншот відео Міноборони РФ/Telegram)

Винищувачі НАТО F-35 супроводжували російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160 (Фото: Скриншот відео Міноборони РФ/Telegram)

У понеділок, 22 червня, два винищувачі НАТО F-35 супроводжували російські надзвукові стратегічні бомбардувальники Ту-160, здатні нести ядерну зброю. Москва заявила, що це плановий навчальний політ у арктичному регіоні.

Про це пише Newsweek.

Країни НАТО часто піднімають літаки в повітря, коли російські літаки пролітають поблизу повітряного простору альянсу.

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Проте бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, які пролітають поблизу території НАТО, зазвичай розглядаються як тактика залякування. Особливо це стосується Арктики, де НАТО стурбоване зростанням присутності Росії та Китаю.

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Міністерство оборони Росії заявило, що кілька її надзвукових бомбардувальників Ту-160 здійснили навчальний політ над Баренцевим та Норвезьким морями в понеділок.

За словами Москви, під час 16-годинного польоту через міжнародний повітряний простір російські винищувачі МіГ-31 супроводжували стратегічні бомбардувальники.

«На певних етапах маршруту стратегічні бомбардувальники супроводжувалися винищувачами з іноземних країн», — повідомив російський уряд, не уточнюючи деталей.

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Високопоставлений військовий чиновник НАТО повідомив Newsweek, що на інцидент відреагували два норвезькі винищувачі F-35.

На відеозаписах, опублікованих російською владою, видно щонайменше один F-35 поруч із російським літаком.

Норвегія, член НАТО, має понад 50 винищувачів F-35, кілька з яких базуються на авіабазі Евенес на півночі країни, з видом на Норвезьке та Баренцеве моря.

У Норвегії діє так званий режим «швидкого реагування», це означає, що завжди є пара F-35, готових злетіти в будь-який момент, якщо вони виявлять незнайомий літак.

Норвезькі військові стверджують, що зазвичай виконують близько 40 місій швидкого реагування та бойової готовності щороку від імені НАТО, а два винищувачі F-35 готові піднятися в повітря протягом 15 хвилин.

Редактор: Олена Івашків

Теги:   НАТО F-35 Lightning II Росія

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