«Не можемо переконати Зеленського». Фіцо пригрозив «подальшими заходами» проти України через нафтопровід Дружба

Роберт Фіцо поскаржився, що ситуацію на паливному ринку Словакії ще сильніше ускладнює війна США та Ізраїлю проти Ірану. (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стверджує, що його країна може піти на нові заходи проти України — через припинення постачань російської нафти трубопроводом Дружба .

Про це глава словацького уряду заявив 19 березня у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Зокрема, Фіцо сказав, що під час свого виступу на засіданні Євроради він оголосив, що у Словаччині оголошено «надзвичайний стан у сфері нафтопостачання» та розповідав про «практичні труднощі, спричинені одностороннім рішенням президента України Володимира Зеленського про припинення постачання російської нафти».

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Крім того, прем'єр-міністр стверджує, що «Словаччина з Угорщиною мають право отримувати російську нафту до кінця 2027 року не тільки нафтопроводом Дружба, а й морським шляхом». Також Фіцо поскаржився, що ситуацію на паливному ринку ще сильніше ускладнює війна США та Ізраїлю проти Ірану.

«Я ще раз наголосив, що дивно, що після всього, що ЄС зробив для України, ми як велика міжнародна організація не можемо переконати або змусити президента Зеленського дозволити негайну інспекцію нібито пошкодженого трубопроводу, його ремонт і якнайшвидше відновлення роботи»,— сказав прем'єр Словаччини.

Фіцо наголосив, що його країна готова «вжити подальших заходів проти України, якщо її політичне керівництво продовжуватиме навмисно завдавати економічних збитків Словаччині».

Крім того, прем'єр зазначив, що «поставив питання, чи є це навмисною спробою остаточно відрізати Словаччину та Угорщину від поставок російської нафти».

«Я також висловив думку, що, постійно затримуючи відновлення постачання російської нафти, президент Зеленський незаконно втручається у виборчу кампанію в Угорщині з метою зміни нинішнього угорського уряду», — підсумував він.

Унаслідок російської атаки 27 січня було завдано значної шкоди технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу Дружба, яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини.

Після цього Україна припинила транспортування нафти цим трубопроводом.

Потім угорський прем'єр Віктор Орбан звинуватив Україну в тому, що нафтопровід Дружба перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти в Угорщину. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, а також 20-й пакет санкцій проти РФ.

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Аналогічні звинувачення висунув і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

11 березня держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що в Україну прибули представники угорського уряду, щоб провести переговори з українськими посадовцями в Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба.

Однак речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тому «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Зі свого боку президент Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з Чепеком. Водночас він зазначив, що керівники ЄС хочуть дізнатися, коли може бути відновлено роботу нафтопроводу Дружба.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Офіційний Київ прийняв цю пропозицію.