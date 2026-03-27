Зеленський заявив, що дати наступних тристоронніх переговорів зі США та РФ поки не призначено

Дати наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ поки що не призначено. Про це сказав 27 березня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю, яке показали в телемарафоні Єдині новини.

«Ми щодня спілкуємося з американською стороною, наша переговорна група веде переговори зі своїми візаві, але у нас виникають складнощі… Створюється відчуття, що ми — посередники в цьому процесі, а не сторона у війні. Тому що ми готові зустрічатися де завгодно, бажано в тристоронньому форматі, але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може скрізь, але тільки не в Америці. І поки що… американці через заходи безпеки не виїжджають за кордон. Ми працюємо над тим, щоб зустрічі відбулися, щоб вони відбулися де-небудь у нас, у Європі, Туреччині, Швейцарії, на Близькому Сході — де завгодно. Поки що це так. Поки що немає дати», — сказав глава української держави.

Реклама

Раніше Українська правда писала, що навколо статусу неокупованих частин Донбасу і створено всю переговорну конструкцію, яку спеціальні посланці президента США Дональда Трампа разом із Москвою протягом майже півроку намагаються «продати» Києву як закінчення війни.

Інші питання, на кшталт енергетичних чи гуманітарних, існують переважно заради демонстрації «динаміки» та «прогресу». Ключовим залишається пункт про готовність чи неготовність України вивести свої війська з Донецької області, писала УП.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що позиція України з територіальних питань не змінилася. Київ не погодиться віддати Росії Донецьку та Луганську області. Зокрема, в інтерв'ю Corriere Della Sera, опублікованому 3 березня, він заявив, що Україна не залишить Донбас і його 200 000 мешканців, оскільки відступ відкриє Росії шлях до центру країни і не зупинить нових вимог Кремля.

25 березня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters заявив, що США згодні надати Україні гарантії безпеки за умови, що Сили оборони вийдуть із Донбасу

Зеленський розповів, що США готові остаточно узгодити гарантії безпеки на високому рівні, «щойно Україна буде готова вивести війська з Донбасу». Він підкреслив, що виведення військ поставить під загрозу безпеку не тільки України, а й Європи, оскільки країна-агресор отримає сильні оборонні позиції, які не змогла захопити на полі бою.

27 березня глава Держдепу США Марко Рубіо назвав «брехнею» ці слова президента Зеленського.

«Це брехня… Шкода, що він це говорить, тому що він знає, що це неправда. Це не те, що йому сказали. Йому сказали очевидне: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни, бо інакше ви втручатиметеся у війну… Йому чітко сказали, і він мав би зрозуміти, що гарантії безпеки будуть тільки після кінця війни. Але це не було пов’язано з тим, що він віддає територію. Не знаю, чому він це говорить, це просто неправда», — заявив Рубіо.