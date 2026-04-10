Україні буде дуже складно до вересня в геополітичних питаннях , заявив президент Володимир Зеленський.

Під час спілкування з журналістами він підкреслив, що Росія намагатиметься провести тристоронню зустріч у квітні, травні або червні.

«Я думаю, що це ключові для них місяці. І я думаю, що нам буде дуже складно до вересня. На мій погляд, американці нікому не будуть давати більше часу на цей діалог», — заявив Зеленський.

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Він також додав, що з початку літа США сфокусуються на внутрішніх процесах — виборах. Зеленський вважає, що американська сторона може тиснути на Україну.

«І я думаю, що в них є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн — орієнтовно серпень. Тобто цей час весни — літа буде досить непростим у політичному та дипломатичному плані. Може бути тиск на Україну. І на полі бою він також буде. Але ми розуміємо, якими є національні інтереси України і що може гарантувати безпеку», — додав він.

При цьому Зеленський підкреслив, що необхідно продовжувати тиснути на Росію. Зокрема, партнери можуть у 2026 році провести «переможний» саміт НАТО.

«Але це залежить від них — на що вони реально готові і наскільки відповідально ставляться до тих загроз, які спрямовані не проти когось одного, а проти всіх», — підсумував Зеленський.

6 квітня під час вечірнього відеозвернення Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує свої пропозиції для посилення документа щодо гарантій безпеки. Наразі, за словами президента, з цього питання триває предметна робота з американською стороною.

3 квітня під час спілкування з журналістами Зеленський повідомив, що запросив до Києва американську переговорну делегацію, а також заявив, що Україна найближчими днями впише в розроблений документ відповіді на питання щодо гарантій безпеки.

8 квітня речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що запрошення спецпредставників президента США Дональда Трампа до Києва чинне.

«Що стосується американських гостей, то ми дійсно запрошуємо, це в силі, і ми будемо раді їх вітати, коли буде така готовність», — сказав Тихий на брифінгу.

Раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg повідомляв, що у квітні Україна очікує на приїзд американської делегації на чолі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. За словами Буданова, візит може відбутися незабаром після православного Великодня (цього року його відзначають 12 квітня).

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Володимир Зеленський на Конгресі місцевих і регіональних влад також зазначав, що процес тристоронніх переговорів буде відновлено.