Зеленський повідомив, чи відновляться тристоронні переговори між Україною, США та Росією
Керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця і секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров під час доповіді президенту Володимиру Зеленському про переговори у США, 24 березня 2026 року (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)
Переговори про припинення війни у форматі Україна-США-Росія було відкладено через ситуацію на Близькому Сході, однак цей процес буде відновлено.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській радіостанції Rai Radio.
Український лідер повідомив, що США «більше зосереджені на Близькому Сході» і з цієї причини «тристоронні переговори з Росією були відкладені».
«Але ми почнемо знову», — запевнив Зеленський.
27 березня президент України заявив, що дати наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ досі не призначено.
Провести чергову тристоронню зустріч планували на початку березня в Абу-Дабі, але через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану та іранських ударів по країнах Перської затоки її відклали.
30 березня глава держави висловив упевненість, що переговорний процес не зайшов у глухий кут, і наголосив, що Україна не здасться, оскільки зараз її Сили оборони сильніші, ніж навіть півроку тому. Думку про глухий кут у переговорах про мир в Україні висловлював президент Фінляндії Олександр Стубб.
3 квітня глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомляв, що процес мирних переговорів між Україною, Росією і США триває, але надзвичайно складний. Крім того, глава ОП повідомив, що в Україні сподіваються на прибуття американської делегації до Києва для продовження мирних переговорів.