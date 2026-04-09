Зеленський повідомив, чи відновляться тристоронні переговори між Україною, США та Росією

Керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця і секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров під час доповіді президенту Володимиру Зеленському про переговори у США, 24 березня 2026 року (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Переговори про припинення війни у форматі Україна-США-Росія було відкладено через ситуацію на Близькому Сході, однак цей процес буде відновлено.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській радіостанції Rai Radio.

Український лідер повідомив, що США «більше зосереджені на Близькому Сході» і з цієї причини «тристоронні переговори з Росією були відкладені».

Реклама

«Але ми почнемо знову», — запевнив Зеленський.

Читайте також: У Кремлі висловилися щодо паузи в переговорах з Україною та можливого візиту Віткоффа і Кушнера до Києва після Великодня

27 березня президент України заявив, що дати наступних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ досі не призначено.

Провести чергову тристоронню зустріч планували на початку березня в Абу-Дабі, але через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану та іранських ударів по країнах Перської затоки її відклали.

30 березня глава держави висловив упевненість, що переговорний процес не зайшов у глухий кут, і наголосив, що Україна не здасться, оскільки зараз її Сили оборони сильніші, ніж навіть півроку тому. Думку про глухий кут у переговорах про мир в Україні висловлював президент Фінляндії Олександр Стубб.

3 квітня глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомляв, що процес мирних переговорів між Україною, Росією і США триває, але надзвичайно складний. Крім того, глава ОП повідомив, що в Україні сподіваються на прибуття американської делегації до Києва для продовження мирних переговорів.