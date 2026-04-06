Хайтек-винищувачі шахедів. Швеція передасть Україні системи ППО Tridon Mk2

Швеція надасть Україні новітні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які зміцнять українську ППО в боротьбі з ударними дронами типу шахед та іншими повітряними загрозами. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Шведський уряд виділить 400 млн євро на закупівлю Tridon Mk2 — це майже третина нового пакета військової допомоги Україні на суму 1,2 млрд євро, оголошеного у лютому.

Міністерство оборони України зазначило, що ці комплекси допоможуть зміцнити можливості української ППО, зокрема в боротьбі з ударними безпілотниками, такими як шахеди, а також з іншими повітряними цілями.

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Tridon Mk2 — це мобільна система середньої дальності, вперше презентована в 2024 році. Вона працює за будь-яких погодних умов, вдень і вночі. Однією з головних переваг є відносно низька вартість одного пострілу.

Система оснащена 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, яка здатна вражати цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Для економії боєприпасів темп стрільби можна знизити до 200 пострілів за хвилину, що дозволяє адаптувати систему до різних бойових умов.

Гармата використовує боєприпаси з програмованим підривом, які детонують перед ціллю, створюючи хмару уламків, що підвищує ефективність боротьби з безпілотниками та крилатими ракетами.

Інфографіка: NV

Tridon Mk2 може бути встановлена на різні платформи, зокрема на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania, що дозволяє легко інтегрувати систему завдяки електроприводам.

У лютому Швеція анонсувала один з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні, що включатиме системи протиповітряної оборони, радари, дрони та засоби радіоелектронної боротьби.