Фіцо після зустрічі з фон дер Ляєн заявив, що вони дійшли згоди щодо відновлення нафтопроводу Дружба

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо за підсумками зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час Всесвітнього ядерного форуму в Парижі заявив, що вони поділяють думку стосовно відновлення транзиту нафти через Дружбу.

Про це повідомляє словацьке видання SME.

Фіцо стверджує, що він та Європейська комісія мають однакову думку щодо питання відновлення транзиту російської нафти через територію України до Словаччини.

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Він нагадав, що Братислава має право, на основі наданих винятків, купувати російську нафту не лише через трубопровід Дружба, а й через море.

«Однак тут ми стикаємося з проблемою з нашими хорватськими партнерами, але я вважаю, що її можна вирішити», — заявив Фіцо.

Словацький прем'єр показав фон дер Ляєн супутникові знімки, які, за його словами, підтверджують, що нафтопровід Дружба в Україні не був пошкоджений. Він стверджує, що припинення транзиту було одностороннім рішенням українського президента Володимира Зеленського.

«Ми погодилися, що транзит через трубопровід Дружба має бути відновлений», — сказав Фіцо, додавши, що Єврокомісія готова надати не лише технічну допомогу, а й фінансування для будь-яких ремонтних робіт.

Крім того, очільник словацького уряду написав на своїй Facebook-сторінці, що в спільних інтересах Європейської комісії та Братислави відправити до України інспекційну групу та з’ясувати, чи взагалі пошкоджено Дружбу.

«Якщо нафтопровід Дружба пошкоджено, його потрібно якнайшвидше відремонтувати та ввести в експлуатацію. Словаччина та ЄК готові надати експертні ресурси для ремонту, якщо це буде необхідно, а ЄК готова фінансувати можливий ремонт», — додав він.

8 березня Фіцо написав на своїй Facebook-сторінці, що у вівторок він «запропонує президентці Європейської комісії ремонтні потужності Словацької Республіки для ремонту нафтопроводу Дружба».

Також він заявив, що Словаччина може «перейняти естафету» в Угорщини і заблокувати кредит Євросоюзу для України у €90 млрд, якщо партія Віктора Орбана Фідес програє вибори.

10 березня фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з Фіцо у Парижі ціни на енергоносії та кошти ЄС для Словаччини.