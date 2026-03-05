Фіцо назвав «безглуздою» зустріч із Зеленським без узгодження з Єврокомісією позиції щодо транзиту нафти

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським хоче скоординувати з Європейською комісією позицію щодо транзиту російської нафти через Україну.

Фіцо повідомив, що «зацікавлений» у переговорах із Зеленським, але їм має передувати зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«У вівторок я збираюся в Париж на ядерний форум. І тоді ми спробуємо організувати зустріч з головою Єврокомісії - впродовж цих днів, коли я перебуватиму у Франції. І я гадаю, що ця зустріч станеться швидко, бо нам потрібно розпочати координацію», — зазначив він.

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За його словами, Європа вважає, що постачання нафти через нафтопровід Дружба «має величезне значення» для всього ЄС.

Прем'єр Словаччини стверджує, що ЄС «повинен тиснути» на Зеленського, щоб той дозволив інспекцію на нафтопроводі та «пустив нафту через свою територію».

«Я гадаю, що потім зустріч із президентом Зеленським відбудеться. Наразі ми не узгодили місце зустрічі. Допоки Словаччина не скоординувала позицію з Європейською комісією, а також Угорщина, ця зустріч є безглуздою», — вважає Фіцо.

Він також вигадав, що президент України «демонстративно не хоче пустити нафту» через територію своєї країни.

27 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Фіцо, під час якої запросив його відвідати Україну для обговорення існуючих питань.

Розмова відбулася після того, як 21 лютого прем'єр Словаччини пригрозив припинити постачання аварійної електроенергії Україні з 2 березня, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до його країни трубопроводом Дружба, який не функціонує після російських обстрілів.

Фіцо заявив, що погодився на зустріч із президентом України, однак хоче провести її в одній із країн ЄС.

У відповідь Зеленський зазначив, що буде неправильно зустрічатись в Європі, оскільки нафтопровід Дружба знаходиться в Україні.

4 березня компанія SEPS, яка є оператором системи передачі електроенергії в Словаччині, заявила про розірвання контракту на аварійні постачання електроенергії з українською компанією Укренерго.