Орбан наказав з липня припинити постачання газу до України через Угорщину

Указ Орбана забороняє угорському оператору FGSZ з липня надавати потужності для транзиту газу в Україну (Фото: REUTERS/Marton Monus)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наказав припинити транзит природного газу до України з липня 2026 року.

Про це повідомляє dpa із посиланням на указ, опублікований у ніч проти 26 березня.

Указ Орбана забороняє угорському оператору FGSZ з липня надавати потужності для транзиту газу в Україну.

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Компанія вже реалізувала потужності на другий квартал, тобто до червня. Як зазначає dpa, будь-яке втручання у контракти загрожувало б уряду величезними позовами про відшкодування збитків.

Експерти вважають, що блокування транзиту газу до України викликає серйозні юридичні питання.

Торгівля газом перебуває у руках приватних компаній, зокрема тих, які продають енергоносій, і тих, які забезпечують його транспортування трубопроводами. В Угорщині це оператор трубопроводу FGSZ, дочірня компанія нафтогазової групи MOL.

Трейдери купують транзитні потужності в операторів трубопроводів, які розподіляються на аукціоні.

У dpa додали, що у 2025 році Україна отримала близько 44% свого імпорту газу через Угорщину.

25 березня Орбан заявив, що його країна буде поступово припиняти постачання газу в Україну. Він зазначив, що таке рішення ухвалив через ситуацію навколо нафтопроводу Дружба.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок тієї атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання. Проте Угорщина і Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російським енергопостачанням, як-от поставки через Хорватію. Будапешт пояснював відмову тим, що російська нафта дешевша.

16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро і ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.

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17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

18 березня голова Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що експерти ЄС прибули в Україну для оцінки стану нафтопроводу Дружба і провели робочу зустріч із керівництвом нафтової галузі.