«Збитки від цього неможливо оцінити». Трамп пригрозив Канаді підвищенням мит через лісові пожежі

Президент США Дональд Трамп звинуватив Канаду в погіршенні якості повітря через дим від лісових пожеж і пригрозив врахувати завдані збитки у митах на канадські товари.

Про це він написав у своєму Truth Social.

За його словами, США покладають на Канаду «відповідальність за те, що вона неналежним чином доглядає за своїми лісами та чагарниками».

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На його думку, через це на американську територію «безпідставно проникає брудне, забруднене та шкідливе для здоров’я повітря, якість якого є небезпечною та абсолютно неприйнятною».

Зокрема він назвав ситуацію проявом «умисної недбалості» та заявив, що вона «повторюється щороку», завдаючи американській економіці збитків на мільярди доларів. Трамп наголосив, що ці витрати, на його думку, мають бути враховані у митах, які США стягують із Канади.

Він також повідомив, що планує зв’язатися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, щоб обговорити, які заходи Оттава збирається вжити.

«Збитки від цього неможливо оцінити! Канада відмовилася здійснювати елементарне лісогосподарство та прибирання лісових залишків, знаючи, що така відмова призведе саме до такого результату», — додав президент США.

Раніше повідомлялось, що дим від масштабних лісових пожеж у Канаді накрив значну частину США, погіршивши якість повітря для близько 109 мільйонів людей.

У низці міст, зокрема Чикаго, Детройті, Вашингтоні та Нью-Йорку, зафіксували небезпечний або дуже нездоровий рівень забруднення, а мешканцям рекомендували залишатися вдома та обмежити перебування на вулиці.