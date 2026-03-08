Трамп заявив, що по школі, де загинули понад 150 людей, «вдарив сам Іран»

США заявили, що не стали б навмисно націлюватися на школу після того, як Іран заявив про понад 160 загиблих унаслідок удару (Фото: Abbas Zakeri/Mehr News/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що удар по початковій школі для дівчаток в іранському місті Мінаб, унаслідок якого загинули понад 150 людей, нібито «здійснив сам Іран».

Про це він сказав на борту Air Force One, відповідаючи на запитання журналістів щодо відповідальності США за атаку.

Трамп не навів доказів своїх тверджень і пояснив позицію тим, що іранські боєприпаси, за його словами, «дуже неточні». Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи те саме питання, заявив, що триває розслідування, однак додав, що «єдина сторона, яка завдає ударів по цивільних, — це Іран».

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Водночас низка незалежних розслідувань і перевірок із використанням супутникових знімків та верифікованих матеріалів із місця події вказує на те, що школа була сильно пошкоджена під час високоточного авіаудару, а у районі Мінаба фіксувалися удари по об'єктах, пов’язаних із КВІР.

Окремі джерела також повідомляли, що внутрішнє розслідування США розглядає версію про ймовірну відповідальність американських сил, але остаточних висновків, за цими повідомленнями, ще не оголошено.

Раніше правозахисники закликали США та Ізраїль до публічного з’ясування обставин і розслідування удару як можливого воєнного злочину, з огляду на масштаб загибелі цивільних, зокрема дітей.

Напередодні адміністрація президента Дональда Трампа підтвердила законодавцям, що Сполучені Штати завдали удару по району в Ірані, де було уражено початкову школу та загинули десятки дітей.

Центральне командування США заявило, що розслідування удару триває. Міністр оборони Піт Гегсет сказав у середу, 4 березня, що Сполучені Штати все ще «розслідують» інцидент.