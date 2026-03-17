Трамп заявив, що вважає для себе честю «взяти Кубу»

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає можливим встановлення контролю над Кубою. Трамп раніше вже натякав, що після дій проти Ірану Куба може стати «наступною».

Про це повідомляє Reuters.

«Я думаю, що матиму честь взяти Кубу. Це велика честь. Взяти Кубу в тій чи іншій формі», — сказав Трамп журналістам.



Він додав: «Чи то звільнити її, чи взяти. Якщо чесно, я думаю, що можу робити з нею все, що захочу».

Реклама

Ці заяви пролунали в той час, коли Гавана і Вашингтон вже відкрили переговори, покликані покращити напружені двосторонні відносини. Вони досягли одного з найгостріших моментів за десятиліття після Кубинської революції.

Діас-Канель, який очолив країну у 2018 році, заявив у п’ятницю, що переговори зі США мають відбуватися «на принципах рівності та поваги до політичних систем обох країн, суверенітету і самовизначення».



Трамп раніше вже натякав, що після дій проти Ірану Куба може стати «наступною». Він посилив тиск, зупинивши поставки венесуельської нафти на острів і пригрозивши митами країнам, які продаватимуть нафту Кубі.

13 березня Діас-Канель підтвердив, що Куба веде переговори з урядом США, оскільки проблеми продовжують загострюватися.



Після захоплення в січні колишнього диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро Трамп заблокував постачання венесуельської нафти до Куби і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту острівній державі.

Протягом останніх тижнів Трамп стверджував, що уряд Куби перебуває на межі краху і шукає можливість укласти угоду зі США. На початку цього тижня він заявив, що держсекретар США Марко Рубіо веде переговори з кубинським керівництвом, та додав, що це може бути «дружнє захоплення Куби, а може й не бути».

Демократи в Сенаті США подали резолюцію, яка має заборонити американському президенту Дональду Трампу застосовувати американські війська проти Куби без дозволу Конгресу.