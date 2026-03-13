«Нас це не радує». Трамп ступає на тонкий лід: він фактично йде з поклоном до Путіна — Шлінчак

13 березня, 18:02
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак прокоментував в ефірі Radio NV логіку скасування США санкцій на російську нафту, завантажену на судна до 12 березня, і які це матиме наслідки для України.

«Дійсно, міністр фінансів [США Скотт Бессент] заявив про те, що Росії надають таку можливість залатати свої фінансові дірки. Ми дивимося на цю проблему з Києва саме так. Нас це, звичайно, не радує, але логіка Трампа очевидна», — зазначив Шлінчак.

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За його словами, у Трампа свої вибори і своя мотивація таких дій:

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«Він не хоче, щоб ціни на нафту підскочили вище 120 доларів за барель. І, відповідно, йде от це загравання з [російським диктатором Володимиром] Путіним. На цьому тижні він проговорив про це з Путіним».

Редактор: Анастасія Созонова

Теги:   Володимир Путін Іран Санкції проти Росії Дональд Трамп Радіо NV

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