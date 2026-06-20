«Італія залишається суверенною». Мелоні різко відповіла Трампу на звинувачення та порадила думати про свій рейтинг

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні "знову і знову" просила його з нею сфотографуватись під час саміту G7 у Франції.

Про це Трамп заявив у соцмережі Truth Social.

Інфографіка: Скріншот Donald J. Trump via Truth Social

«Її рівень популярності в Італії поганий, можливо, тому, що вона відмовила Сполученим Штатам Америки, країні, яка щиро любить і захищає Італію, коли йшлося про те, щоб перешкодити Ірану отримати або розробити ядерну зброю (але так само зробило й НАТО!). Вона навіть не дозволила нам використовувати злітно-посадкові смуги Італії, що створює великі логістичні незручності, і це попри те, що США щорічно виділяють сотні мільярдів доларів на захист Італії та інших „так званих“ союзників НАТО. Тепер, після того, як Сполучені Штати завдали воєнної поразки Ірану, вона хоче знову дружити зі мною, щоб „підняти собі рейтинг“. Ні, дякую!!!» — написав також президент США.

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Заява Трампа про те, що він «пожалів» Мелоні та реакція Італії

За даними агентства Reuters, на саміті G7 з’явилися ознаки того, що Мелоні і Трамп стабілізували стосунки, які загострилися цього року через війну в Ірані.

Відео з заходу зафіксувало, як прем'єрка Італії і американський президент вели глибоку розмову, сидячи поруч на невеликому дивані. Однак Трамп натякнув, що лише зробив Мелоні послугу, поспілкувавшись із нею.

«Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Я не був зобов’язаний з нею розмовляти. Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені стало її шкода», — сказав президент США.

У відповідь Мелоні звинуватила Трампа у фабрикуванні історії про неї.

Вона заявила, що «приголомшена» коментарями Трампа, які є «повністю вигаданими». Вона також дорікнула очільнику Білого дому за те, що він ставиться до ворогів Заходу з набагато більшою повагою, ніж до давніх, перевірених союзників.

Оновлено. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у суботу, 20 червня, виступила із заявою у відповідь на закиди Дональда Трампа, назвавши його постійні напади безглуздими. Очільниця уряду наголосила, що її рейтинг залежить виключно від здатності захищати національні інтереси Італії, як це й було зроблено у випадку з американськими військовими базами.

«Президенте Трамп, ці постійні, неспровоковані напади є безглуздими. Що стосується моєї популярності, то дружба з вами їй точно не допомогла, і вона не залежить від моїх стосунків із вами. Моя популярність залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії, і це саме те, що я завжди робила. Це також те, що я зробила щодо американських військових баз в Італії. Їх використання регулюється угодами, які ми завжди поважали і які не можуть бути порушені, поки я є прем'єр-міністром. Італія залишається суверенною нацією. У будь-якому випадку, моя популярність вас не стосується. Раджу вам зосередитися на своїй», — заявила Мелоні.

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Cкриншот / Фото: Джорджа Мелоні / Instagrsam

Прем'єрка наголосила, що Трамп повинен пам’ятати, що ні вона, ні Італія «ніколи не благають».

Після коментарів очільника Білого дому міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні оголосив, що скасовує запланований візит до США наступного тижня.

«Серйозні та образливі слова президента Трампа на адресу прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні ображають всю Італію. З цієї причини я вирішив скасувати свій візит до Сполучених Штатів, запланований на 21 та 22 червня», — написав він.

Мелоні колись була палкою прихильницею Трампа і стала єдиною європейською лідеркою, який відвідала його інавгурацію у 2025 році.

Однак цього року вона розкритикувала президента США за його випади на адресу Папи Лева через засудження ним конфлікту в Ірані. Це, своєю чергою, викликало грубу відсіч з боку Трампа, який звинуватив Мелоні у браку мужності.