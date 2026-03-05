«Козирів у нього стало ще менше». Трамп заявив, що Зеленський має укласти мирну угоду, бо Путін «готовий»

5 березня, 19:34
Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив, що «розчарований» діями президента України Володимира Зеленського, бо він «має взятися за справу» та укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

Про це Трамп сказав у інтерв'ю Politico у четвер, 5 березня.

Американський президент стверджує, що вірить у готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про припинення війни.

Реклама

«Я думаю, що Путін готовий до угоди», — заявив він.

Читайте також:
Я не виключаю, що росіяни можуть вискочити з переговорів — ексзаступник голови СБУ

Коли журналісти почали розпитувати, що саме заважає Зеленському погодитися на мирну угоду, Трамп відмовився вдаватися в подробиці, але наполягав на тому, що український лідер не виявляє достатньої готовності до компромісу.

«Це немислимо, що він є перешкодою. У нього [Зеленського] немає козирів. А зараз у нього їх стало ще менше», — сказав Трамп.

13 лютого американський президент заявляв, що Росія «прагне укладення мирної угоди», і президент України Володимир Зеленський має діяти швидко, щоб скористатися цим моментом.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба ворушитись, інакше він втратить чудову можливість. Він має діяти», — заявив Трамп.

24 лютгого агенція Bloomberg писала, що мирні зусилля США зайшли в глухий кут, але Вашингтон прагне укласти угоду між Україною і РФ до того, як Трамп 4 липня візьме участь у святкуванні 250-річчя незалежності США. Зеленський заявив, що не має такої інформації.

28 лютого Bloomberg повідомила, що російські представники на переговорах з Україною і США все більше схиляються до думки, що переговори не мають сенсу, якщо Київ не погоджується відмовлятися від територій.

Читайте також:
Більшість українців не вірять в успіх поточних переговорів і виступають проти виведення військ із Донбасу — опитування

Якщо Україна все ж погодиться вивести війська з усієї території Донецької області, то Росія нібито готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, стверджували джерела агенції.

18 лютого видання The New York Times із посиланням на військових та західну розвідку повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін готовий продовжувати війну проти України ще два роки, щоб отримати повний контроль над Донбасом.

3 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «жодної ясності щодо термінів і місця» наступних переговорів між Україною, США і Росією щодо врегулювання війни поки немає.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Володимир Путін Дональд Трамп Війна Росії проти України Володимир Зеленський угода про мир

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies