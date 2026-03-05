«Козирів у нього стало ще менше». Трамп заявив, що Зеленський має укласти мирну угоду, бо Путін «готовий»

Президент США Дональд Трамп заявив, що «розчарований» діями президента України Володимира Зеленського, бо він «має взятися за справу» та укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни.

Про це Трамп сказав у інтерв'ю Politico у четвер, 5 березня.

Американський президент стверджує, що вірить у готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів про припинення війни.

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«Я думаю, що Путін готовий до угоди», — заявив він.

Коли журналісти почали розпитувати, що саме заважає Зеленському погодитися на мирну угоду, Трамп відмовився вдаватися в подробиці, але наполягав на тому, що український лідер не виявляє достатньої готовності до компромісу.

«Це немислимо, що він є перешкодою. У нього [Зеленського] немає козирів. А зараз у нього їх стало ще менше», — сказав Трамп.

13 лютого американський президент заявляв, що Росія «прагне укладення мирної угоди», і президент України Володимир Зеленський має діяти швидко, щоб скористатися цим моментом.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленському треба ворушитись, інакше він втратить чудову можливість. Він має діяти», — заявив Трамп.

24 лютгого агенція Bloomberg писала, що мирні зусилля США зайшли в глухий кут, але Вашингтон прагне укласти угоду між Україною і РФ до того, як Трамп 4 липня візьме участь у святкуванні 250-річчя незалежності США. Зеленський заявив, що не має такої інформації.

28 лютого Bloomberg повідомила, що російські представники на переговорах з Україною і США все більше схиляються до думки, що переговори не мають сенсу, якщо Київ не погоджується відмовлятися від територій.

Якщо Україна все ж погодиться вивести війська з усієї території Донецької області, то Росія нібито готова підписати проект меморандуму про мирну угоду, стверджували джерела агенції.

18 лютого видання The New York Times із посиланням на військових та західну розвідку повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін готовий продовжувати війну проти України ще два роки, щоб отримати повний контроль над Донбасом.

3 березня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що «жодної ясності щодо термінів і місця» наступних переговорів між Україною, США і Росією щодо врегулювання війни поки немає.