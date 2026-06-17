Прем'єр Канади Карні заявив про зміну позиції Трампа щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Канади Марк Карні на саміті G7 у Франції, 16 червня 2026 року (Фото: DOMINIQUE JACOVIDES/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні на таку, яку інші лідери G7 вважають більш реалістичною, заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, спілкуючись з журналістами у середу, 17 червня.

За його словами, за останні 36 годин на полях саміту G7 він мав сім чи вісім розмов із президентом Трампом, під час яких вони обговорили ситуацію в Україні, Лівані та Ірані.

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«Ми обговорили питання щодо України, Лівану та зміну тону стосовно України, зміну курсу. Спостерігається більш реалістичне, на нашу думку, уявлення про те, як розвиватиметься ця війна. А також позицію щодо підтримки України, що обговорювалася досить детально», — сказав прем'єр Канади.

16 червня Politico писало, що Трамп в обмін на допомогу Європи з Ормузькою протокою може піти на поступки щодо України. Президент США також здивував учасників саміту G7, оголосивши після 70-хвилинної зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та іншими лідерами, що США знову введуть санкції проти нафтового сектора Росії. Москва повинна піти на мирну угоду, заявив Трамп.

Саміт лідерів Великої сімки (G7) стартував 15 червня у курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Емманюеля Макрона, він триватиме до 17 червня включно.

16 червня відбулися закриті переговори між Зеленським та Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою».

Згодом Зеленський повідомив, що сподівається на ще одну зустріч із Трампом 17 червня.