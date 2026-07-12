Володимир Зеленський і Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Анкарі, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп змінив риторику щодо України після того, як ознайомився з даними американської розвідки про розвиток українських далекобійних ударних можливостей.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, під час саміту НАТО Трамп позитивно оцінив досягнення України у сфері виробництва та застосування далекобійних безпілотників. Співрозмовники видання стверджують, що президент США регулярно отримує розвідувальні доповіді про нові можливості українських сил і був ними вражений.

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«Трампу демонструють розвідувальні доповіді США про нові ударні можливості України, і він вражений ними. Водночас російська громадськість дедалі більше прагне завершення війни, повідомили два американські чиновники, обізнані з ситуацією»., — йдеться в матеріалі.

Як зазначає газета, ще торік Трамп говорив президенту України Володимиру Зеленському, що той «не має козирів». Однак під час зустрічі на полях саміту НАТО його оцінки стали значно прихильнішими.

За словами двох американських чиновників, успішні українські удари по військових цілях у глибині Росії також вплинули на настрої всередині РФ, де дедалі більше громадян виступають за завершення війни.

Водночас, пише WSJ, глава Кремля Володимир Путін продовжує публічно заявляти про максималістські цілі війни, зокрема щодо територіальних поступок України та посилення російського впливу.

Попри це, частина американських посадовців припускає, що до кінця року Путін може бути готовий до переговорів про припинення війни на умовах, які будуть прийнятними для України. Інші співрозмовники видання вважають такий сценарій малоймовірним.

Під час саміту НАТО 8 липня Дональд Трамп заявив, що США готові надати Україні право виробляти зенітні ракетні комплекси Patriot. Також він назвав українські далекобійні удари по території Росії ескалацією, яка, на його думку, може наблизити завершення війни.



Раніше представник Державного департаменту США Ян Бейтсон заявив, що зустріч у Туреччині стала новим етапом у відносинах між Києвом і Вашингтоном, а успіхи українських безпілотників відкрили нові дипломатичні можливості. Крім того, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця повідомив, що ставлення адміністрації Трампа до України останнім часом стало більш позитивним, зокрема через результати українських військових на полі бою та в ударах по території РФ.