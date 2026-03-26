Трамп анонсував зустріч із Сі Цзіньпіном у Пекіні 14−15 травня

Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі у південнокорейському місті Пусан, 30 жовтня 2025 року (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном 14−15 травня в Пекіні.

Про це він повідомив у середу, 25 березня, у соцмережі Truth Social.

«Моя зустріч із високоповажним Президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка спочатку була відкладена через нашу військову операцію в Ірані, перенесена на інші дати та відбудеться в Пекіні 14 та 15 травня», — написав Трамп.

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Президент США також повідомив, що разом із першою леді Меланією Трамп прийме Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань у Вашингтоні пізніше цього року.

«Наші представники завершують підготовку до цих історичних візитів. Я з нетерпінням чекаю на зустріч із президентом Сі, яка, я впевнений, стане знаменною подією», — додав він.

17 березня Трамп заявив, що США попросили перенести заплановану зустріч Сі Цзіньпіном у Пекіні «приблизно на місяць» через війну з Іраном.

16 березня Трамп заявив, що може відкласти саміт із Сі Цзіньпіном, якщо Китай не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.

«Я думаю, що Китай теж має допомогти», — наголосив він, вказавши, що країна отримує 90% нафти саме через цю протоку.

15 березня у Парижі торгові представники США та Китаю розпочали зустріч з метою розробки плану для саміту лідерів.

У лютому агенція Reuters повідомляла з посиланням на Білий дім, що Трамп відвідає Китай з 31 березня по 2 квітня.