Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладав удари по іранській енергетичній інфраструктурі на 10 днів. Про це він написав у соцмережі Truth Social у четвер, 26 березня.

«На прохання уряду Ірану, я призупиняю знищення енергетичної інфраструктури на 10 днів, до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом», — йдеться в дописі.

За його словами, переговори тривають і проходять дуже добре, попри «помилкові заяви» у медіа.

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CNN пише, що перший ультиматум закінчився 23 березня, але Трамп запропонував продовжити його до п’ятниці на тлі дипломатичних переговорів. Напередодні другого терміну дедлайну Трамп зазначив, що часу ще достатньо.

«У нас багато часу. Це день „часу Трампа“. День — знаєте, що це таке? Це вічність», — сказав він.

22 березня президент США висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

Згодом він доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

23 березня президент США Дональд Трамп повідомляв, що Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони на це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — зазначав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.