«Це велика різниця». Трамп заперечив, що удари по енергетиці Ірану схожі на дії РФ в Україні

Президент США Дональд Трамп прокоментував погрози завдати удару по електростанціях Ірану, якщо той не розблокує Ормузьку протоку. Свою думку він висловив у коментарі журналістам у понеділок, 23 березня.

На запитання, чи є це схожим на дії Росії, яка завдає ударів по енергооб'єктах України, Трамп заперечив.

«Ну, я думаю, що це велика різниця. Якщо подивитися на ядерну зброю, яку вони хотіли мати, якою вони хотіли володіти — багато речей відрізняються. Я також не є прихильником того, що робить Росія, щоб ви розуміли. Але це зовсім інше. Ви говорите про країну, яка була уособленням зла протягом 47 років», — відповів глава Білого дому.

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22 березня президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

Згодом він доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

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Після заяви Трампа ціна на нафту марки Brent впала до 96 доларів за барель, хоча раніше вона досягала 114,43 долара. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.

Водночас Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори з США. Міністерство закордонних справ назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.