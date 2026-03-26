Трамп розкритикував Мерца за позицію щодо Ірану: Ми захищаємо Європу від Росії, хоча нас це не стосується

Про це він сказав у четвер, 26 березня, під час засідання уряду.

«Я почув, як глава Німеччини сказав: „Це не наша війна щодо Ірану“, я відповів: „Ну, Україна — це теж не наша війна“. Ми надали допомогу, але Україна — це не наша війна. Я вважаю, що це була дуже недоречна заява, але він її зробив, і її вже не забрати назад», — зазначив глава Білого дому.

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Також він заявив, що США «захищають Європу від Росії», хоча це «їх не стосується».

«Подумайте самі: ми там, щоб захищати Європу від Росії. Теоретично це нас не стосується — у нас є океан, великий, широкий, прекрасний океан, але ми там, щоб захищати НАТО, захищати їх від Росії, а вони не там, щоб захищати нас. Це смішно, це не має сенсу», — сказав Трамп.

Раніше у своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що «країни НАТО абсолютно нічого не зробили», щоб допомогти США з Іраном.

«США нічого не потрібно від НАТО, але „ніколи не забувайте“ про цей дуже важливий момент», — додав він.

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що «без США НАТО — це паперовий тигр», і розкритикував союзників за те, що ті не приєднуються до американської війни проти Ірану.

«Боягузи — і ми це запам’ятали!» — зокрема писав Трамп.

Також Трамп заявляв, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму і додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.