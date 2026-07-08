Трамп заявив, що США передадуть Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Анкарі, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot . Він зробив цю заяву під час пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

«Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо їм [Україні] право виробляти [ракети для] Patriot… Ми покажемо їм, як це робиться, це дуже складно, але ви швидко зрозумієте складність… Ми говоритимемо [з Володимиром Зеленським] про те, що надамо їм ліцензії на виробництво Patriot. Доволі круто, правда?» — сказав Трамп.

Реклама

Після цього Трамп пожартував, що тепер Зеленський не зможе «скаржитися, що ми даємо їм недостатньо — робіть самі». Президент США також зазначив, що виробника Patriot ще не ввели в курс справи, але «все владнається».

Трамп також заявив, що багато країн не змогли б виробляти такі ракети, але українці — «дуже винахідливі».

7−8 липня в Анкарі відбувається саміт НАТО.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що в листі до американського колеги він вкотре запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot.

Останнім часом країна-агресор Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних далекобійних ударів України. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістику. Внаслідок цієї атаки на столицю загинули 19 людей.