Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про те, коли завершувати американську операцію проти Ірану, ухвалюватиметься у координації з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це Трамп сказав у розмові з The Times of Israel.



«Думаю, це буде взаємне рішення… Ми говорили про це. Я ухвалю рішення у потрібний момент, але все буде враховано», — заявив американський президент.

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На запитання, чи може Ізраїль продовжувати війну проти Ірану, навіть якщо США вирішать зупинити свої удари, Трамп відповів, що не розглядає такої можливості.

Також Трамп заявив, що, на його думку, Іран «знищив би Ізраїль», якби операція не була розпочата, і підкреслив, що США та Ізраїль «працювали разом».

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Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

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За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.