Путін боїться США і зовсім не боїться Європи — Трамп

16 березня, 20:34
Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін не боїться Європу (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін не боїться Європу (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Американський президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін боїться Сполучені Штати Америки.

«Ви можете запитати Путіна. Путін боїться нас. Він анітрохи не боїться Європи. Він боїться США та збройні сили, які я створив під час свого першого терміну», — сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 16 березня.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін боїться лише Трампа, а не європейців.

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«Путін боїться тільки Трампа, це реальність. Що Трамп має сказати Путіну, не мені вирішувати. Американський президент хоче зупинити цю війну за допомогою компромісів. Ми підтримали ці пропозиції, але компромісу з питання нашого суверенітету бути не може. Путін не боїться європейців», — зазначав президент України.

10 березня Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з Путіним про війну проти України та конфлікт на Близькому Сході.

«Між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть домовитися, але я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему», — сказав Трамп.

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Американський лідер також заявляв, що здивований «небажанням» Володимира Зеленського укласти мирну угоду, бо «Путін готовий домовлятися».

12 березня колишній спецпосланець США з питань України генерал Кіт Келлог в інтерв'ю японському телеканалу NHK повідомив, що припинення вогню в Україні стане можливим після того, як Путін визнає неспроможність Росії виграти війну.

Редактор: Катерина Шпак

Теги:   Дональд Трамп Володимир Путін Росія Війна Росії проти України

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