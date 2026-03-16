«Ви можете запитати Путіна. Путін боїться нас. Він анітрохи не боїться Європи. Він боїться США та збройні сили, які я створив під час свого першого терміну», — сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі в понеділок, 16 березня.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Путін боїться лише Трампа, а не європейців.

«Путін боїться тільки Трампа, це реальність. Що Трамп має сказати Путіну, не мені вирішувати. Американський президент хоче зупинити цю війну за допомогою компромісів. Ми підтримали ці пропозиції, але компромісу з питання нашого суверенітету бути не може. Путін не боїться європейців», — зазначав президент України.

10 березня Дональд Трамп заявив, що провів «дуже хорошу розмову» з Путіним про війну проти України та конфлікт на Близькому Сході.

«Між президентом Путіним і президентом Зеленським існує величезна ненависть. Вони, здається, не можуть домовитися, але я вважаю, що це була позитивна розмова на цю тему», — сказав Трамп.

Американський лідер також заявляв, що здивований «небажанням» Володимира Зеленського укласти мирну угоду, бо «Путін готовий домовлятися».

12 березня колишній спецпосланець США з питань України генерал Кіт Келлог в інтерв'ю японському телеканалу NHK повідомив, що припинення вогню в Україні стане можливим після того, як Путін визнає неспроможність Росії виграти війну.