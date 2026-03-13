Трамп висловився щодо стану нового верховного лідера Ірану, якого не бачили з моменту обрання

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї все ще живий «у якійсь формі» (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп вважає, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї , батька якого ліквідували в перший день війни США та Ізраїлю проти Ірану, живий, але дістав поранення.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю програмі The Brian Kilmeade Show на телеканалі Fox News.

«Думаю, він, імовірно, живий. Я думаю, що він травмований, але, ймовірно, він живий у якійсь формі, знаєте», — сказав Трамп.

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Коментарі Трампа прозвучали після того, як Моджтаба Хаменеї дав зрозуміти, що Іран не відступить у війні зі США та Ізраїлем, зазначають журналісти.

Fox News нагадує, що раніше новий верховний лідер Ірану виступив із заявою на тлі чуток про свій стан після недавніх атак. Його заяву було опубліковано іранськими державними ЗМІ.

Раніше з’явилася інформація про те, що Хаменеї, можливо, дістав поранення під час авіаударів США та Ізраїлю, внаслідок яких загинув його батько.

Зі свого боку агентство Reuters зазначає, що з моменту обрання Моджтаба Хаменеї новим верховним лідером Ірану іранці його не бачили. Його перші коментарі були зачитані ведучим.

У середу, 11 березня, іранський чиновник повідомив агентству Reuters, що новопризначений верховний лідер зазнав легких поранень, але продовжує виконувати свої обов’язки, після того, як державне телебачення назвало його пораненим унаслідок військових дій.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідера Ірану з’явилися за кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона «не вагатиметься атакувати» будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

Водночас президент США Дональд Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.