Трамп заявив, що не розглядає відправку американських військ в Іран

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру розгортати американські війська на Близькому Сході .

Про це він сказав у четвер, 19 березня, під час пресконференції з прем'єркою Японії Санае Такаїчі.

Трамп прокоментував можливість відправлення тисяч американських солдатів для посилення операцій у цьому регіоні.

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«Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б, звісно, вам про це не сказав, але я не відправляю війська», — зазначив він.

Раніше Трамп заявляв, що не побоюється повторення «в'єтнамського сценарію», якщо буде розпочато наземну військову операцію в Ірані, однак зазначив, що така операція можлива лише за дуже вагомих причин.

11 березня Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

13 березня видання The Wall Street Journal написало, що, незважаючи на заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзникам. Тоді ж президент США заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харк.

Трамп стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами глави Білого дому, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

16 березня президент Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On заявив, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

19 березня спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американська місія в Ірані, на його думку, «майже виконана» і може завершитися «дуже скоро».