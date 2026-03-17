Після відмови Франції допомогти розблокувати Ормузьку протоку Трамп заявив, що Макрон «дуже скоро залишить посаду»

Президент США Дональд Трамп розкритикував свого французького колегу після того, як Париж відмовився приєднатися до оперативної групи для захисту Ормузької протоки , яку Іран фактично закрив. Він заявив, що Еммануель Макрон «дуже скоро залишить посаду».

Про це Трамп повідомив під час зустрічі з прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном у вівторок, 17 березня.

Макрон під час засідання Ради оборони Франції сказав, що його країна не є стороною конфлікту, і тому «ніколи не братиме участі в операціях з відкриття або звільнення Ормузької протоки в нинішніх умовах».

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На запитання репортера в Овальному кабінеті про коментарі французького президента Трамп відповів: «Ну, він дуже скоро залишить посаду. Тож побачимо. Я не знаю».

Наступні президентські вибори у Франції заплановані на квітень 2027 року.

14 березня президент США висловив сподівання, що кілька країн відправлять свої кораблі до Ормузької протоки для забезпечення її розблокування.

Проте прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовив Трампу у відправці військових кораблів до Ормузької протоки. Згодом відмовою відповіла і Німеччина.

16 березня Трамп розкритикував союзників США за їхню відмову допомагати з розблокуванням. Водночас він заявив, що «оцінює на вісімку» підтримку президента Франції Еммануеля Макрона щодо операцій в Ормузькій протоці.

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема через те, що іранські військові, ймовірно, замінували судноплавний канал. Вона є найважливішим маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу — нею проходить до 20% всіх світових постачань.