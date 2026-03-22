Трамп заявив, що США «стерли Іран з лиця землі»

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.



У своєму повідомленні Трамп різко розкритикував журналіста The New York Times Девіда Сангера, який сумнівався в результатах американської операції.

Реклама

Президент США написав: «Сполучені Штати стерли Іран з лиця землі», а також додав: «Так, я досяг своїх цілей — і на кілька тижнів раніше запланованого».

Трамп також стверджував, що «їхнє керівництво знищене, їхні флот і військово-повітряні сили мертві, у них абсолютно немає оборони, і вони хочуть укласти угоду. Я — ні».

Ця заява пролунала менш ніж за добу після іншого поста Трампа, в якому він писав, що США «дуже близькі» до досягнення своїх цілей у війні з Іраном і розглядають можливість згортання активної фази військової операції на Близькому Сході.

Також Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.