«Жест доброї волі». Трамп заявив, що отримав таємничий «подарунок» від Ірану, який може прокласти шлях для дипломатії

Президент США Дональд Трамп натякнув на жест доброї волі з боку іранців, який він назвав таємничим «подарунком». Очільник Білого дому припустив, що це допомогло дипломатичним зусиллям щодо припинення війни.

Про це повідомляє CNN.

«Вони зробили нам подарунок, і цей подарунок прибув сьогодні. Це був дуже великий подарунок, що коштує величезних грошей, і я не збираюся розповідати вам, що це за подарунок, але це був дуже значущий приз», — сказав Трамп.

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Подарунок, за словами президента, «пов'язаний з нафтою та газом».

«Це було пов’язано з потоком, з протокою», — заявив Трамп, маючи на увазі Ормузьку протоку, яка фактично була закрита.

Він зазначив, що цей подарунок свідчить про готовність іранських переговірників, які спілкуються з його адміністрацією, виконувати свої обіцянки.

«Вони дали це нам, і вони сказали, що збираються це дати, тому для мене це означало одне: ми маємо справу з потрібними людьми. Вони єдині, хто міг це зробити», — каже Трамп.

Очільник Білого дому назвав те, що сталося в Ірані, «зміною режиму» в країні.

«У нас справді відбулася зміна режиму. Знаєте, це зміна режиму, тому що всі лідери дуже відрізняються від тих, з якими ми починали, і які створили всі ці проблеми», — додав президент.

23 березня Трамп доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Згодом Трамп знову заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику». Він очікує на узгодження угоди дуже скоро.

«Ми дуже хочемо укласти угоду. Це має бути хороша угода: більше жодних воєн, жодної ядерної зброї. У них більше не буде ядерної зброї. Вони не це погоджуються. Без цього ніякої угоди не буде», — сказав Трамп.

24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США. Перед цим же Тегеран відкдав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.