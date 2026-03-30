Трамп заявив, що Іран погодився з «більшістю» пунктів плану США щодо припинення війни

Трамп заявив, що під час переговорів США та Іран досягли «значного прогресу» (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився з «більшістю» з 15 пунктів плану завершення війни, який Вашингтон передав через Пакистан . Про це повідомляє CNN .

«Вони погодилися з більшістю пунктів. Чому б їм цього не робити? Вони погоджуються з нашим планом. Ми висунули 15 вимог… Ми висунемо ще кілька додаткових вимог», — сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One 29 березня.

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Він також зазначив, що Іран надав США нафту, яку відправить 30 березня, щоб «довести свою серйозність».

Трамп уточнив, що, коли минулого тижня він говорив про те, що Іран зробив США «подарунок», то мав на увазі «10 величезних суден з нафтою».

«А сьогодні вони зробили нам ще один подарунок. Вони надали нам 20 суден з нафтою, відправка яких розпочнеться завтра», — підкреслив президент США.

За його словами, під час переговорів сторони досягли «значного прогресу».

«Ми проводимо дуже плідні зустрічі, як безпосередньо, так і опосередковано, і я вважаю, що ми досягаємо значного прогресу в багатьох важливих питаннях», — додав Трамп.

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За даними CNN, 15-пунктний план США передбачає зобов’язання Ірану не створювати ядерної зброї, передачу високозбагаченого урану, обмеження оборонного потенціалу Тегерана, припинення діяльності регіональних угруповань-проксі та відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

25 березня видання The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що США через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет та ядерної зброї.

Своєю чергою іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня Трамп сказав, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

29 березня міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив, що його країна готова провести та сприяти переговорам між США та Іраном «найближчими днями».