«Вони покидьки». Трамп заявив про крах перемир’я між США та Іраном

Президент США Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Анкарі, Туреччина, 8 липня 2026 року (Фото: FILIP SINGER/Pool via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 липня, заявив що перемир’я з Іраном закінчилося через нові удари з боку Тегерану. Про це він сказав на зустрічі лідерів НАТО в Анкарі, пише The Washington Post.

Трамп різко розкритикував Іран через удари по комерційних суднах в Ормузькій протоці.

«Вони покидьки. Вони хворі люди. Ними керують хворі люди, і вони жорстокі, агресивні люди. На мою думку, мати з ними справу — це просто марна трата часу. Вони брехуни… З ними щось не так. Вони божевільні. На мою думку, все скінчилося», — сказав Трамп.

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Порушення перемир’я на Близькому Сході — що відомо

7 липня Іран атакував три комерційні судна безпілотниками та протикорабельними крилатими ракетами. У відповідь США відкликали ліцензію, що дозволяла продаж іранської нафти, а також у ніч на 8 липня завдали нової серії авіаударів по військових об'єктах Ірану.

За даними Axios, нова операція була в чотири-п'ять разів масштабнішою за попередні удари, а план атаки особисто схвалив президент США Дональд Трамп під час саміту НАТО в Туреччині.

8 липня стало відомо, що Тегеран завдав ударів по американських базах у Кувейті та Бахрейні у відповідь на атаку США.

20 червня у Швейцарії стартували переговори між США та Іраном на високому рівні після того, як країни підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає припинення вогню та мирні перемовини.