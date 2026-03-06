Трамп також заявив, що військова кампанія проти Ірану нібито йде «з випередженням графіка» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив, що США хочуть «спочатку покінчити з Іраном », а Куба — це «питання часу».

Про це він сказав під час зустрічі в Білому домі, запис якої оприлюднили на YouTube-каналі адміністрації.

Трамп також заявив, що військова кампанія проти Ірану нібито йде «з випередженням графіка» і що Вашингтон прагне гарантувати: хто б не очолив Іран надалі, країна «не становила загрози» для США та їхніх партнерів, зокрема Ізраїлю.

Реклама

Окремо президент США торкнувся теми Куби, заявивши, що «ситуація на острові його вражає», і додав, що кубинська влада, за його словами, «дуже хоче» укласти угоду зі Сполученими Штатами.

У ЗМІ раніше з’являлися повідомлення, що в оточенні Трампа розглядають Кубу як один із наступних напрямів зовнішньополітичного тиску після ескалацій навколо Ірану та Венесуели.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Реклама:

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.







