Трамп заявив, що Іран «повністю розгромлений» і прагне укласти угоду, яку він «не прийме»

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран «повністю розгромлений» внаслідок спецоперації США та Ізраїлю і тепер прагне укласти угоду.

Про це він написав у п’ятницю, 13 березня, у своєму Truth Social.

За його словами, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться.

«Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду — але не ту угоду, яку я б прийняв!» — зазначив президент США.

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13 березня в WSJ повідомляли, що попри заклики радників припинити спецоперацію, Трамп планує продовжувати удари по Ірану та його союзниках. За оцінками військових, конфлікт, ймовірно, триватиме ще кілька тижнів, незважаючи на публічні заяви Трампа про «досягнуті цілі».

Тоді ж Трамп заявляв, що американські військові завдали «одного з найпотужніших ударів в історії Близького Сходу» по військових об'єктах на іранському острові Харг. Водночас глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що Сполучені Штати та Ізраїль завдали ударів по понад 15 тис. цілях в Ірані з початку своєї спільної військової кампанії.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

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Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти до цілого року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.



У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.