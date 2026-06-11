Трамп анонсував нові удари по Ірану та заявив про плани взяти під контроль острів Харк

Президент США Дональд Трамп заявив, що вночі Сполучені Штати завдадуть нових ударів по Ірану , а також оголосив про плани встановити контроль над островом Харк, де розташовані ключові об’єкти нафтової інфраструктури Тегерана.

Про це він повідомив у четвер, 11 червня, своїй соцмережі Truth Social.

«У якийсь момент недалекого майбутнього ми захопимо острів Харк та інші точки нафтової інфраструктури і візьмемо під повний контроль їхні ринки нафти та газу, подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою, що чудово працює як для Венесуели, так і для Сполучених Штатів Америки», — заявив Трамп.

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Крім того, американський президент стверджує, що військово-морські та військово-повітряні сили Ірану, а також його системи протиповітряної оборони й ракетні війська «вже зникли».

У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

У Вашингтоні стверджують, що атаковані об'єкти становили загрозу для американських військ, а також для міжнародного судноплавства в регіональних водах. Американська сторона назвала удари відповіддю на «невиправдану і триваючу агресію» з боку Ірану.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Напередодні між США та Іраном сталася ескалація. Американські військові завдали ударів по іранських радарах і системах ППО після збиття американського гелікоптера AH-64 Apache в районі Ормузької протоки. У відповідь Тегеран заявив про ракетно-дронні атаки на американські цілі в регіоні, зокрема по об'єктах у Бахрейні. Незважаючи на нові удари, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.