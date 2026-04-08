І США, і Іран заявили про свою перемогу після укладення угоди про двотижневе перемир’я

Транспарант проти американо-ізраїльської війни з Іраном на протесті у Нью-Йорку, США, 7 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Adam Gray)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати здобули «повну й остаточну перемогу» після укладення угоди з Іраном про двотижневе припинення вогню. Про це він сказав в інтерв'ю AFP 7 квітня.

«Повна й остаточна перемога. 100 відсотків. Без сумніву», — сказав Трамп.

Він не уточнив, чи планує виконати свої попередні погрози знищити цивільну інфраструктуру Ірану, якщо Тегеран порушить угоду.

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«Побачимо», — додав Трамп.

Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню, пише CNN.

«Ми повідомляємо великому народу Ірану радісну новину про те, що майже всі цілі війни досягнуто, а ваші хоробрі сини довели ворога до стану історичної безпорадності та остаточної поразки», — йдеться у заяві, яку CNN отримав від іранських чиновників.

У повідомленні, яке також оприлюднили іранські державні ЗМІ, сказано, що 10-пунктний мирний план Тегерану передбачає регулювання проходу через Ормузьку протоку, припинення атак на Іран та його регіональні сили-посередники, виведення американських військ з регіону, компенсацію Ірану, скасування міжнародних санкцій та розморожування активів, а також обов’язкову резолюцію ООН для забезпечення остаточної мирної угоди.

«Наші руки залишаються на спусковому гачку, і якщо ворог допустить найменшу помилку, на неї буде надано відповідь з усією силою», — сказано у заяві іранської Ради.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у соцмережі Х заявив, що Вашингтон прийняв «загальні рамки» 10-пунктної пропозиції Ірану «як основу для переговорів». Своєю чергою Тегеран розглядає 15-пунктну пропозицію Сполучених Штатів.

«Якщо атаки на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції», — додав він.

Іранський міністр додав, що протягом двох тижнів «безпечний прохід Ормузькою протокою буде можливий завдяки координації зі збройними силами Ірану».

Трамп згодом перерепостив у Truth Social заяву Арагчі й звинуватив CNN у поширенні заяви Вищої ради національної безпеки Ірану, назвавши її фейковою.

«Заява, яку поширив CNN World News, є фейком, і CNN, як їм чудово відомо, це знає. Це фальшиве повідомлення було пов’язане з фейковим новинним сайтом із Нігерії і, звісно, CNN одразу підхопив його та видав за справжню новину», — заявив Трамп.

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Він вказав, що офіційна позиція Ірану — це допис Арагчі, який є набагато м’якшим за слова Вищої ради безпеки, що заявляє про «поразку» США.

Вночі з 7 на 8 квітня Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Інфографіка: NV

Напередодні президент США озвучив низку погроз на адресу Ірану, заявивши, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Трамп також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине». Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

Іран після погроз Трампа повідомляв пакистанським посередникам, що більше не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню, писала NYT.