Трамп розповів про нове обладнання для знищення дронів після підтвердження допомоги України у збитті шахедів

Дональд Трамп заявив, що в США є лазери, які здатні плавити дрони, та «комп'ютеризовані кулі» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Дональд Трамп 12 квітня розповів, що в США з’явилось нове обладнання для боротьби з безпілотниками після того, як президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що українські військові збивали шахеди на Близькому Сході під час війни США та Ізраїлю проти Ірану.

«У нас є нове обладнання для знищення дронів — комп’ютеризовані кулі, як вони це називають. Також лазери плавлять дрони, за цим чудово спостерігати», — заявив Трамп в ефірі Fox News.

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10 квітня президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що українські військовослужбовці збивали безпілотники Shahed у кількох країнах Близького Сходу під час війни США та Ізраїлю з Іраном.

Президент України повідомив, що українські сили брали участь в активних операціях за кордоном і застосовували вітчизняні дрони-перехоплювачі, які довели свою ефективність у протидії безпілотникам, запущеним по Україні Росією.

«Йшлося не про тренувальну місію чи навчання, а про підтримку у розбудові сучасної системи протиповітряної оборони, яка реально може працювати», — заявив він.

У яких саме країнах діяли українські військові під час війни з Іраном, Володимир Зеленський не уточнив.

10 березня Зеленський заявляв, що Україна направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть країнам Перської затоки боротися з іранськими дронами. 20 березня він уточнив, що на Близькому Сході на той момент перебували 228 українських експертів.

Наприкінці березня Зеленський провів турне Близьким Сходом. 26 березня він прибув до Саудівської Аравії і згодом повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво.

28 березня Зеленський відвідав ОАЕ та Катар. Підсумками візитів стало підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром і майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Володимир Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йшлося про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.