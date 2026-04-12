Трамп розповів про нове обладнання для знищення дронів після підтвердження допомоги України у збитті шахедів

12 квітня, 18:30
Дональд Трамп заявив, що в США є лазери, які здатні плавити дрони, та «комп'ютеризовані кулі» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Дональд Трамп заявив, що в США є лазери, які здатні плавити дрони, та «комп'ютеризовані кулі» (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Дональд Трамп 12 квітня розповів, що в США з’явилось нове обладнання для боротьби з безпілотниками після того, як президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що українські військові збивали шахеди на Близькому Сході під час війни США та Ізраїлю проти Ірану.

«У нас є нове обладнання для знищення дронів — комп’ютеризовані кулі, як вони це називають. Також лазери плавлять дрони, за цим чудово спостерігати», — заявив Трамп в ефірі Fox News.

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10 квітня президент України Володимир Зеленський вперше визнав, що українські військовослужбовці збивали безпілотники Shahed у кількох країнах Близького Сходу під час війни США та Ізраїлю з Іраном.

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Президент України повідомив, що українські сили брали участь в активних операціях за кордоном і застосовували вітчизняні дрони-перехоплювачі, які довели свою ефективність у протидії безпілотникам, запущеним по Україні Росією.

«Йшлося не про тренувальну місію чи навчання, а про підтримку у розбудові сучасної системи протиповітряної оборони, яка реально може працювати», — заявив він.

У яких саме країнах діяли українські військові під час війни з Іраном, Володимир Зеленський не уточнив.

10 березня Зеленський заявляв, що Україна направила на Близький Схід три команди експертів, які допомагатимуть країнам Перської затоки боротися з іранськими дронами. 20 березня він уточнив, що на Близькому Сході на той момент перебували 228 українських експертів.

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Наприкінці березня Зеленський провів турне Близьким Сходом. 26 березня він прибув до Саудівської Аравії і згодом повідомив про підписання угоди про оборонне співробітництво.

28 березня Зеленський відвідав ОАЕ та Катар. Підсумками візитів стало підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром і майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Володимир Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

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30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йшлося про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Дональд Трамп Американська зброя Дрони Лазерное оружие

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