Про це він заявив у коментарі телеканалу Fox News.

«Я не можу вам сказати, бо зараз ми ведемо напружені переговори», — сказав Трамп.

Раніше прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф звернувся до президента США з проханням продовжити дедлайн для угоди з Іраном ще на два тижні.

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Пакистанський прем'єр зазначив, що дипломатичні зусилля «просуваються стабільно, впевнено та потужно і можуть привести до суттєвих результатів у найближчому майбутньому». Він також закликав Іран відкрити Ормузьку протоку на цей період як жест доброї волі.

У Білому домі згодом підтвердили, що Дональд Трамп вже поінформований про пропозицію Пакистану.

Протягом останньої доби Дональд Трамп озвучив низку нових погроз на адресу Ірану, заявивши, що готовий розпочати реалізацію своїх загроз вже цієї ночі, якщо його ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки не буде виконано.

Зокрема, він заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Трамп також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливає о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

Іран після погроз Дональда Трампа повідомив пакистанським посередникам, що більше не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню.

У Тегерані заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «брама пекла» відкриється вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.