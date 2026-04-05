Трамп заявив про «масований удар» по Тегерану і загибель іранських воєначальників

Він опублікував відповідний допис у Truth Social і відео з вибухами.



«Багатьох військових керівників Ірану, які керували ним погано й нерозважливо, ліквідовано разом із багатьма іншими цілями внаслідок цього масованого удару по Тегерану!» — написав Трамп.

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28 березня агенція Reuters писала, що за місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.

31 березня видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

3 квітня США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15E над територією країни, після чого одного американського льотчика врятували, а другого оголосили зниклим. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.

В цей день видання The Wall Street Journal повідомило, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном стосовно організації переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном зайшли у глухий кут.