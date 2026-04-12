Дональд Трамп заявив, що доручив ВМС США розшукувати та перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило збір Ірану (Фото: REUTERS/Annabelle Gordon)

Президент США Дональд Трамп, коментуючи підсумки переговорів з Іраном , заявив, що той не хоче відмовлятись від ядерних амбіцій, а Ормузьку протоку тепер заблокують США, чиї військово-морські сили перехоплюватимуть судна, що сплатили збір Ірану.

У публікації в соцмережі Truth Social Трамп заявив, що «зустріч пройшла добре» і більшість пунктів була узгоджена, крім «єдиного пункту, який дійсно мав значення», — питання ядерної зброї.

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Президент США оголосив, що з цієї причини ВМС США розпочнуть процес «блокування» будь-яких кораблів, які намагатимуться увійти в Ормузьку протоку або вийти з неї.

За його словами, Іран не дозволив відкрити Ормузьку протоку для всіх суден і не вказав, де встановив морські міни.

Трамп наголосив, що ні США, ні інші країни «ніколи не будуть змушені платити» за прохід протокою.

«Я також доручив нашим ВМС виявляти й перехоплювати кожне судно в міжнародних водах, яке сплатило збір Ірану. Ніхто, хто сплачує незаконний збір, не матиме безпечного проходу у відкритому морі. Ми також почнемо знищувати міни, встановлені іранцями в протоках», — заявив президент США.

Він пригрозив «підірвати до біса» іранців, які стрілятимуть «у нас або в мирні судна».

«Блокада розпочнеться незабаром. Інші країни будуть залучені до цієї блокади. Ірану не дозволять отримувати прибуток від цього незаконного акту вимагання. Вони хочуть грошей і, що ще важливіше, вони хочуть ядерної зброї», — зазначив Трамп.

Також президент США заявив, що американські військові остаточно знищать «те, що залишилось від Ірану», коли настане «відповідний момент».

У ще одному пості Трамп, зокрема, повідомив, що переговори його представників з Іраном тривали 20 годин.

Переговори США з Іраном — що відомо

У ніч із 7 на 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли і перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану, своєю чергою, теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню і про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності й остаточної поразки».

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10 квітня Трамп попередив Іран, що Сполучені Штати можуть відновити військові дії, якщо не буде укладено мирної угоди.

«Ми завантажуємо кораблі найкращими боєприпасами, найкращою зброєю, яку коли-небудь було створено — кращою, ніж ми робили раніше», — заявив Трамп у телефонному інтерв'ю. І наголосив, що США «використовуватимуть їх [кораблі] дуже ефективно», якщо угоди не буде.

Також Трамп заявив, що у Тегерана «немає карт» напередодні переговорів.

12 квітня віцепрезидент США Джей Ді Венс на пресконференції за підсумками переговорів у Пакистані заявив, що вони завершилися безрезультатно.

У цей день близьке до Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) іранське інформаційне агентство Fars повідомило, що Тегеран під час переговорів відкинув умови Вашингтона щодо Ормузької протоки і ядерної енергетики.