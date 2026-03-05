Адміністрація Дональда Трампа почала встановлювати зв’язки з внутрішньою опозицією Ірану, розглядаючи їх як потенційних союзників для організації повстання проти режиму. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела.

Зазначається, що під час переговорів із лідерами курдської меншини в Ірані та Іраку Трамп запропонував їм «масштабну повітряну підтримку США» для боротьби з режимом.

Реклама

«Америка звернулася до іракських курдів із закликом не перешкоджати діям іранських курдських угрупувань, що мобілізуються в Іраку, та надавати їм логістичну підтримку», — повідомив високопосадовець Патріотичного союзу Курдистану (ПСК).

Інше джерело додало, що Трамп заявив лідерам, що курди повинні зробити вибір на користь однієї зі сторін.

Цю інформацію підтвердив також високопосадовець Демократичної партії Курдистану (ДПК), лідеру якої, Масуду Барзані, Трамп також зателефонував.

«Справа не в тому, хто має більше активних озброєних загонів, готових увійти в Іран, а в тому, хто має більшу підтримку всередині самої країни», — сказав посадовець.

3 березня Трамп також провів бесіду з Мустафою Хіджрі, лідером найстарішої іранської курдської опозиційної партії — Демократичної партії Іранського Курдистану.

У своїй заяві 4 березня PDKI закликала «всіх іранських солдатів та персонал, зокрема в Курдистані, залишити свої бази та припинити підтримку озброєних і репресивних сил режиму».

Під час пресбрифінгу 5 березня прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт прокоментувала інформацію про можливе постачання зброї іранським курдським угрупуванням. Вона заявила, що Трамп дійсно спілкувався з курдськими лідерами щодо американської бази в північному Іраку, але будь-які повідомлення, які стверджують, що президент погодився на подібний план, є неправдивими і не повинні публікуватися.

Американський посадовець у коментарі WP зазначив, що ступінь співпраці курдів зі США залишається під питанням, враховуючи попередню історію Вашингтона з залученням курдів до допомоги в різних конфліктах.

4 березня CNN писало, що Центральне розвідувальне управління США працює над озброєнням курдських сил для організації народного повстання в Ірані, ведучи переговори з іранською опозицією та курдськими лідерами в Іраку. Очікується, що курдські сили можуть взяти участь у наземних операціях на заході Ірану та створити умови для масових протестів у великих містах країни.

Реклама:

5 березня курдські опозиційні сили заперечили інформацію про перехід кордону з Іраном і заявили, що не розпочнуть наступ без повітряної підтримки та допомоги США.

Курди — це етнічна меншина без офіційної держави. Сьогодні налічується близько 25−30 мільйонів курдів, більшість з яких проживає в регіоні, що простягається через частини Туреччини, Іраку, Ірану, Сирії та Вірменії. Більшість курдів — мусульмани-суніти, але курдське населення має різноманітні культурні, соціальні, релігійні та політичні традиції, а також різноманітні діалекти.