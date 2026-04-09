Морські піхотинці США на борту десантного корабля Tripoli під час операції проти Ірану, 27 березня 2026 року (Фото: Marine Corps/Handout via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишатимуться поблизу Ірану до досягнення остаточної мирної угоди. Якщо угоди не буде — війна відновиться з новою силою. Про це Трамп написав у Truth Social 8 квітня.

За його словами, усі американські кораблі, літаки, озброєння та військові будуть «на своїх місцях» до того часу, поки не буде досягнуто «справжньої угоди».

«Якщо з будь-якої причини цього (мирної угоди, — ред.) не відбудеться, що вкрай малоймовірно, тоді почнеться стрілянина — масштабніша, краща та сильніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив», — написав Трамп.

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Він додав, що Іран не повинен мати жодної ядерної зброї, а Ормузька протока «буде відкритою і безпечною».

«Тим часом наші чудові збройні сили готуються та відпочивають, з нетерпінням чекаючи, власне, на своє наступне завоювання», — додав президент США.

Переговори між США та Іраном мають відбутися 11 квітня в пакистанському Ісламабаді, пише CNN.

Вночі з 7 на 8 квітня Трамп заявив, що погодився на припинення вогню з Іраном на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» у досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Трамп заявив про «остаточну» перемогу США у війні проти Ірану. Вища рада національної безпеки Ірану своєю чергою теж заявила про «перемогу» на тлі припинення вогню та про те, що «ворога [вдалося довести] до стану історичної безпорадності та остаточної поразки».

8 квітня Іран заявив про обстріл свого НПЗ на острові Лаван, що є порушенням перемир’я. Згодом Тегеран звинуватив Сполучені Штати у новому порушенні угоди про припинення вогню через масштабні атаки Ізраїлю на Ліван. У Білому домі заявили, що угода не розповсюджується на Ліван.

8 квітня Іран також атакував ракетами та дронами Кувейт, ОАЕ та Бахрейн.