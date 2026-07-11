Трамп заявив, що залишив інструкції на випадок свого вбивства Іраном

Трамп заявив, що вже багато років залишається однією з головних цілей іранської влади (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявив, що залишив вказівки на випадок своєї загибелі внаслідок можливого замаху з боку Ірану. За його словами, у такому разі Сполучені Штати мають завдати Ірану «ударів небаченої сили».

Про це повідомляє New York Post.

Трамп заявив, що вже багато років залишається однією з головних цілей іранської влади.

«Я вже давно перебуваю в їхньому списку. Ось із чим ми маємо справу. Єдине, що я залишив інструкції — якщо щось станеться, буквально розбомбити їх на рівнях, яких вони ще ніколи не бачили», — сказав президент США.

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Коментуючи повідомлення про нібито новий план Ірану щодо його вбивства, Трамп заявив, що нової інформації немає, а Тегеран прагне його смерті вже багато років.

«Ізраїль не знайшов нічого нового. Я вже давно є ціллю номер один у списку Ірану, і таке життя», — додав він.

Іран неодноразово заявляв про намір помститися Трампу після ліквідації у 2020 році командувача спецпідрозділу «Аль-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, яку здійснили за наказом тодішнього президента США.

Цього тижня під час церемонії прощання із верховним лідером Ірану учасники заходу демонстрували плакати із закликами до вбивства Трампа. За повідомленнями іранських ЗМІ, один із промовців заявив, що вбивство президента США є «обов'язком».

Заява Трампа пролунала після нового загострення між США та Іраном.

Після атак Ірану на торговельні судна в Ормузькій протоці президент США оголосив про припинення режиму припинення вогню, відновив санкційний тиск на іранську нафту та наказав завдати серії ударів по території Ірану.

Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп також заявив, що Іран вважає його «ціллю номер один», і не виключив нових загроз на свою адресу.

За інформацією Білого дому, після завершення саміту президент США змінив літак для перельоту додому з міркувань безпеки.