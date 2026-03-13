Трамп визнав, що Путін «можливо, трохи допомагає Ірану»

Президент США Дональд Трамп у Білому домі у Вашингтоні, 6 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Президент США Дональд Трамп чи не вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану у війні на Близькому Сході. Про це він сказав у п’ятницю, 13 березня, пише Associated Press.

«Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає. Так, я так гадаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так?» — сказав Трамп в ефірі Fox News.

Журналіст уточнив, що США справді надають допомогу Україні.

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«Так, ми їм теж допомагаємо. І він так каже, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це як: Гей, вони це роблять, і ми робимо це, якщо бути чесними», — сказав Трамп.

Раніше президент США Трамп заявляв, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Видання The Washigton Post з посиланням на джерела повідомляло, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 12 березня заявив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо застосування шахедів проти США та їхніх союзників.