Трамп визнав, що Путін зараз у слабшій позиції щодо війни в Україні — журналістка DW

16 червня, 18:03
На G7 обговорювали ослаблення позицій Росії (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

На G7 обговорювали ослаблення позицій Росії (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін наразі перебуває у більш слабкій позиції щодо війни РФ проти України. Про це повідомляє журналістка DW Мікаела Кефнер.

«Як мені повідомили, Трамп вислухав і визнав, що під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7 Путін зараз перебуває у слабшій позиції, ніж раніше», — написала вона в соцмережі X у вівторок, 16 червня.

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Кефнер також повідомила, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський планували провести двосторонню зустріч одразу після спільного засідання за участі Трампа. За її словами, Мерц бачить у поточній ситуації «вікно можливостей», про що раніше вже заявляв публічно.

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Водночас журналістка зазначила, що обидва лідери не відповіли на запитання щодо можливих додаткових постачань Україні ракет Patriot.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

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У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером, який має відбутися пізніше того ж дня.

Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Саміт G7 Дональд Трамп Володимир Путін Війна Росії проти України

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