Трамп визнав, що Путін зараз у слабшій позиції щодо війни в Україні — журналістка DW

Президент США Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін наразі перебуває у більш слабкій позиції щодо війни РФ проти України. Про це повідомляє журналістка DW Мікаела Кефнер.

«Як мені повідомили, Трамп вислухав і визнав, що під час обговорення ситуації в Україні на саміті G7 Путін зараз перебуває у слабшій позиції, ніж раніше», — написала вона в соцмережі X у вівторок, 16 червня.

Реклама

Кефнер також повідомила, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський планували провести двосторонню зустріч одразу після спільного засідання за участі Трампа. За її словами, Мерц бачить у поточній ситуації «вікно можливостей», про що раніше вже заявляв публічно.

Водночас журналістка зазначила, що обидва лідери не відповіли на запитання щодо можливих додаткових постачань Україні ракет Patriot.

Саміт G7 та Україна — що відомо

Саміт лідерів Групи семи (G7) відкрився в понеділок, 15 червня, в курортному французькому місті Ев’ян-ле-Бен під головуванням Еммануеля Макрона. Як заявляв напередодні президент Франції, головними темами порядку денного, які зібрали світових лідерів, є пошук шляхів для завершення війни РФ проти України, врегулювання безпекової ситуації на Близькому Сході, а також відновлення судноплавства та відкриття Ормузької протоки.

У вівторок, 16 червня, на полях саміту G7 відбулися закриті переговори між Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський президент назвав цю першу за кілька місяців зустріч «дуже хорошою» і публічно заявив, що Росія має укласти угоду для завершення війни. Трамп також анонсував другий раунд перемовин з українським лідером, який має відбутися пізніше того ж дня.



Зі свого боку Володимир Зеленський, оприлюднивши кадри зустрічі за участю держсекретаря США Марка Рубіо та міністра оборони України Рустема Умєрова, наголосив, що для України «завжди важливо координувати позиції» з ключовими союзниками.