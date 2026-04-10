Трамп застеріг Іран від стягнення мита з танкерів за прохід через Ормузьку протоку
Президент США Дональд Трамп (Фото: Carl Court/Pool via REUTERS)
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має відмовитися від стягнення плати з танкерів за проходження через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє CNN.
«Є повідомлення, що Іран стягує мито з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку — їм краще цього не робити, а якщо роблять, то краще припинити це негайно!» — заявив Трамп.
9 квітня речник Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хоссейні повідомив газеті Financial Times, що судноплавні компанії мають сплачувати Ірану мито в криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку.
Хоссейні зазначив, що кожен танкер, який проходить протоку, має надіслати владі електронного листа з інформацією про свій вантаж. Після цього Іран повідомить про розмір мита, яке слід сплатити в цифрових валютах.
«Після отримання електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам надається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції», — додав Хосейні.
За словами Хоссейні, тариф становить 1 долар за барель нафти, однак порожні танкери можуть проходити вільно.
FT пише, що 8 квітня, танкери в Перській затоці отримали радіоповідомлення, в якому звучало попередження про удар, якщо вони попередньо не отримають дозвіл на прохід від іранських властей.
8 квітня Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.
Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.