Трамп застеріг Іран від стягнення мита з танкерів за прохід через Ормузьку протоку

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має відмовитися від стягнення плати з танкерів за проходження через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє CNN.

«Є повідомлення, що Іран стягує мито з танкерів, які проходять через Ормузьку протоку — їм краще цього не робити, а якщо роблять, то краще припинити це негайно!» — заявив Трамп.

Реклама

9 квітня речник Іранського союзу експортерів нафти Хамід Хоссейні повідомив газеті Financial Times, що судноплавні компанії мають сплачувати Ірану мито в криптовалюті за прохід нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Хоссейні зазначив, що кожен танкер, який проходить протоку, має надіслати владі електронного листа з інформацією про свій вантаж. Після цього Іран повідомить про розмір мита, яке слід сплатити в цифрових валютах.

«Після отримання електронного листа та завершення Іраном оцінки суднам надається кілька секунд для оплати в біткоїнах, що гарантує, що їх не можна буде відстежити або конфіскувати через санкції», — додав Хосейні.

За словами Хоссейні, тариф становить 1 долар за барель нафти, однак порожні танкери можуть проходити вільно.

FT пише, що 8 квітня, танкери в Перській затоці отримали радіоповідомлення, в якому звучало попередження про удар, якщо вони попередньо не отримають дозвіл на прохід від іранських властей.

8 квітня Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже «досягли та перевищили всі військові цілі», а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.