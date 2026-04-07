Дональд Трамп заявив, що його не турбують можливі воєнні злочини США в Ірані (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість того, що потенційні удари США по електростанціях та інших об'єктах критичної інфраструктури в Ірані вважатимуться воєнними злочинами.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти запитали Трампа в Білому домі, чи можуть удари США по об'єктах цивільної інфраструктури в Ірані, яких президент погрожував завдати, вважатися воєнним злочином.

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«Я не турбуюся про це», — відповів Трамп.

Він додав, що воєнним злочином у цьому питанні вважає дозволити Ірану мати ядерну зброю.

«Знаєте, що таке воєнний злочин? Воєнний злочин — це дозволити Ірану мати ядерну зброю», — додав він.

6 квітня Трамп заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже 7 квітня.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що в Ірану є час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.